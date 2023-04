Großartige Osternachtfeier in der Basilika Rankweil

Am frühen Ostersonntag wird eine Tradition fortgesetzt.

RANKWEIL. Am kommenden Ostersonntag, 9. April findet die schon seit vielen Jahren beeindruckende Osternachtsfeier in der Rankweiler Basilika statt. Die Gottesdienstbesucher werden bereits um 5 Uhr früh (!) noch auf dem dunklen Kirchplatz auf dem Liebfrauenberg empfangen. Lediglich das Osterfeuer gibt etwas Licht. Das Feuer wird von Rankweil Pfarrer Walter Juen geweiht und anschließend an alle BesucherInnen weitergereicht. In einer feierlichen kleinen Prozession, musikalisch begleitet von der Kantorei Rankweil, geht es mit der Osterkerze durch dem Bergfriedhof in die Basilika, wo der Auferstehungsgottesdienst gefeiert wird. Die Kantorei Rankweil unter der Leitung von Eva Hagen singt Musikstücke unter anderem von Schütz, Händel und Dengler. An der Orgel spielt Professor Hubert Allgäuer.