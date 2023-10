Großes Ländle-Frauenderby: SPG Lustenau vs SPG Altach im Liveticker

Zum ersten Mal in der Geschichte kommt es in Dornbirn zu einem Duell von zwei Ländle-Mannschaften in der Admiral Frauen Bundesliga.

Der Liveticker mit Daten, Videos vom Derby SPG Lustenau/Dornbirn vs SPG Altach/Vorderland

Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn ist gegen die SPG SCR Altach/FFC Vorderland der krasse Außenseiter. Achter gegen Zweiter heißt es und der Meisterschaftsmitfavorit Altach/Vorderland ist seit dreizehn Meisterschaftsspielen in Folge unbesiegt. „Wir sind klarer Außenseiter. Die Zahl 13 ist aber meine Glücks- und Standardnummer (als Aktiver immer Dress mit Nummer 13 getragen). Werden alles in die Waagschale werfen um den Erfolgsrun von Altach zu stoppen. Müssen aber von der ersten Sekunde an hellwach sein, wissen um die Stärken des Gegner vor allem bei Standards. Unsererseits gilt es die wenigen Möglichkeiten mit Effizienz zu nützen. Brauchen mindestens ein Tor um auch Zählbares zu holen. Die vielen Zweikämpfe müssen gewonnen werden um in Ballbesitz zu kommen“, so SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Klaus Stocker (56). Positiv stimmt den 56-jährigen Steirer, dass seine neuformierte Mannschaft auch mit den stärksten Vereinen mithalten konnte, aber die Punkteausbeute ist leider nicht zufriedenstellend. Die 1:2-Niederlage beim unmittelbaren Abstiegskonkurrenten Bergheim tut noch lange weh. Mit Kapitänin Heike Müller, Cat Nolan, Jana Sachs und Selma Pajazetovic stehen nur vier Spielerinnen vom Vorjahr in der Startaufstellung des Aufsteigers. Die Ausfälle von Caroline Fritsch (berufliche Gründe), Tamara Saric, Chiara Dünser und Carina Brunold (alle langzeitverletzt) schmerzen sehr. Alle Legionärinnen haben noch körperliche Defizite und sind aber bald behoben. SPG FC Lustenau/FC Dornbirn hat in sechs Spielen erst fünf Treffer erzielt.