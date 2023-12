Großes Gewinnspiel auf unserem WhatsApp-Channel: Gewinne ein iPhone 15 Pro Max!

Verpasse nicht die aufregende Chance, ein brandneues iPhone 15 Pro Max zu gewinnen!

Für die Teilnahme musst du nur zwei einfache Schritte befolgen: Abonniere unseren WhatsApp-Channel und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen. Sobald du dies erledigt hast, sende uns einen Screenshot als Beweis an unsere WhatsApp-Nummer: +4367688005620 oder klicke direkt auf diesen Link: https://wa.me/4367688005620 .

So sollte der Screenshot aussehen.

Wie erfährst du, ob du gewonnen hast?

Wir werden den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin nach Ablauf des Gewinnspiels über unseren WhatsApp-Channel bekannt geben. Stelle also sicher, dass du die Benachrichtigungen aktiviert hast, um keine wichtige Nachricht zu verpassen.

Jetzt abonnieren

Hierfür einfach in Whatsapp die Funktion „Aktuelles“ auswählen . Dieser Button ist sowohl für iPhone- als auch Android-Benutzer in der Menüleiste unten zu finden. Bisher waren dort lediglich Status-Updates von Kontakten sichtbar, nun werden auch Informationskanäle von Berühmtheiten, Sportclubs und Influencern angezeigt. VOL.AT ist einfach über die Suchfunktion zu finden. Ihr könnt auch direkt auf diesen Link klicken oder den QR-Code mit dem Handy scannen:

Falls Sie VOL.AT auf WhatsApp einfach so schreiben wollen, können Sie das natürlich auch: Einfach die +4367688005620 im Telefonbuch speichern und schon sind Sie mit uns in Kontakt. Sie können uns auch Infos für Nachrichten-Storys, Bilder und Videos zusenden.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Weise in Verbindung mit Apple, Facebook, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken und wird in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert.