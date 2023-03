Großes Engagement für andere Menschen

Die Bregenzerin Elisabeth Metzler hat sich vor ihrer Pension leidenschaftlich für ihre Mitmenschen eingesetzt.

„Ich engagiere mich gerne für andere Menschen und freue mich, wenn ich anderen helfen kann“, sagt die 60-Jährige in der Sendung Vorarlberg LIVE. Die vierfache Mutter konnte aufgrund ihrer Verpflichtungen einst 18 Jahre lang nicht arbeiten. „Damals hatte ich nicht die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten, weil es sowas nicht gab. Das ist jetzt 20 Jahre her“, schildert sie. Aus diesem Grund hat sich Metzler in ihrer freien Zeit den ehrenamtlichen Aufgaben gewidmet. „Angefangen hat es mit dem Elternverein von meinem Sohn.“ Als Obfrau des Vereins konnte sie einige positive Veränderungen bewirken, wie das Einleiten von gesunden Mahlzeiten an der Schule oder die Einführung eines Deutschkurses für türkische Frauen, den es sogar bis heute noch gibt.

Elisabeth Metzler im Interview

Sieben Jahre agierte sie im Wohle der Schule und der Schüler. Eine Initiative davon brachte Metzler zum damaligen Bürgermeister. Eine Petition war der Auslöser dafür. So hat die Vorarlbergerin dann ihren Weg in die Stadtvertretung gefunden. „Ich war in der Stadtvertretung. Das war eine sehr spannende Zeit, in die Stadtpolitik Einblick zu nehmen.“ Dazwischen leitete sie noch die Firm-Gruppe der Pfarre, sowie die örtliche Frauenbewegung. Schließlich fand sie eine Arbeitsstelle im „Lebensraum Bregenz“. „Da waren Menschen aus unterschiedlichen Schichten. Es war für mich interessant“, erinnert sie sich. „Es ist für mich befriedigend, wenn ich andere unterstützen kann.“

Die hilfreiche Ader zieht sich bis heute noch bei der Bregenzerin wie ein roter Faden. „Wenn ich jetzt, in meiner Pension, durch die Stadt gehe und verlorene Touristen sehe, dann spreche ich sie an und helfe ihnen gerne freiwillig“, erklärt Elisabeth Metzler. „Das ist diese Dankbarkeit von anderen Menschen, die mich immer sehr beflügelt hat, zum noch mehr machen.“ In ihrer Pension engagiert sie sich immer noch.

Die ganze Sendung vom Mittwoch

