Größer, dicker, länger: Wachstumstrend bei Penissen

Forscher der Stanford-Universität haben festgestellt, dass die durchschnittliche Länge des erigierten Penis in den letzten 30 Jahren um 24 Prozent gestiegen ist.

Obwohl es auf den ersten Blick eine positive Nachricht zu sein scheint, gibt es durchaus auch Bedenken bei der von der Stanford-Universität durchgeführten Studie über die Länge des erigierten Penis, die am Dienstag im World's Journal of Men's Health veröffentlicht wurde.

Die durchschnittliche Länge des erigierten Penis über alle Regionen und Jahrzehnte hinweg betrug etwa 13,97 Zentimeter, so die Studie.

Rückgang der Spermienzahl

Obwohl die Länge des Penis nicht direkt mit der Fruchtbarkeit zusammenhängt, betonte Dr. Eisenberg, dass alles, was das Fortpflanzungssystem beeinflusst, von grundlegender Bedeutung für die menschliche Existenz ist. Daher sei es wichtig, dies genau zu untersuchen und zu verstehen, warum solche Veränderungen auftreten.

"Das war sehr überraschend"

Doch stattdessen stieß er auf die überraschende Entdeckung, dass die Penislänge im Vergleich zu früheren Studien tatsächlich zugenommen hat, und zwar recht signifikant. "Das war wirklich sehr überraschend", so Dr. Eisenberg.

Die Studie

Die aktuelle Studie hat im Wesentlichen Daten aus den letzten 80 Jahren aggregiert. Die Forscher analysierten 75 Untersuchungen, die zwischen 1942 und 2021 an fast 56.000 Männern durchgeführt wurden. Dabei fiel insbesondere das Wachstum der Penislänge in den letzten 29 Jahren auf.

Gründe für den Wachstum

Laut dem Urologen Dr. James Hotaling, der mit "USAtoday" sprach, wäre die einfachste Erklärung für das Wachstum der Penislänge in den letzten 30 Jahren, dass sich die Messmethoden geändert haben, aber dafür gebe es keine konkreten Beweise.

Dr. Eisenberg hingegen glaubt, dass das gesteigerte Wachstum der Penislänge auf eine frühere Pubertät zurückzuführen sein könnte. In den letzten Jahren kommen Jungen und Mädchen immer früher in die Pubertät, was möglicherweise dazu führt, dass ihre Körper insgesamt mehr Zeit zum Wachsen haben.