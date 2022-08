Großer Ärger in Rankweil: Zwei reguläre Tore aberkannt

Im Auswärtsspiel in Wien wurde die Elf um Trainer Müslüm Atav klar benachteiligt.

„Das hat mit Fußball nichts zu tun. Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen. Der Schiedsrichter hat uns ganz klar benachteiligt“, sagt ein verärgerter Rankweil Coach Müslüm Atav nach der 0:4-Niederlage in Dornbach beim Kultclub Wiener Sportclub. In Ostösterreich sind in der ÖFB Frauen 2. Liga nicht einmal zwei Assistentinnen dabei. Zwei reguläre Rankweiler Tore von Johanna Albrecht und der besten Spielerin auf dem Platz Sophie Mosbach wurden wegen angeblichen Abseits aberkannt. Zudem traf Sophie Mosbach zweimal nur auf Aluminium. Das Führungstor der Wienerinnen entstand aus einem Elfergeschenk. Stark die Debüts der drei RW-Neuerwerbungen von Livia Klocker, Hanna Postai und Johanna Albrecht. Rankweil trifft nun bei der Heimpremiere am Sonntag um 11 Uhr auf Titelmitfavorit Krottendorf. Wiener Sportclub gastiert in Lustenau.