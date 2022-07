Große Vorfreude auf EM-Finale der Damen

Am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) treffen die DFB-Frauen im EM-Finale von Wembley auf England.

Das ganze Team freue sich auf das "Traumfinale", so Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB: "Ein Finale in Wembley, Deutschland gegen England war immer unsere Vision". Die aktuelle Euphorie in Deutschland beflügele die Mannschaft, dementsprechend würden die Spielerinnen "alles in die Waagschale werfen, um das Finale erfolgreich zu gestalten."