Große Verstärkungen für den Titel- und Abstiegskampf

In der 48. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die Neuzugänge und Abgänge in Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn plus die News im Vorarlberger Amateurfußball.

In der 48. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die Verstärkungen zum Transferende beim SC Austria Lustenau und FC Dornbirn sowie die Abgänge in Altach. Weitere Themen sind die Heimpremiere der SPG SCR Altach/FFC Vorderland und Fußball total herrscht im Vorarlberger Amateurfußball an diesem Wochenende.

Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

"Tschutta 3.0" – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

TRANSFERRAD

Der SCR Altach hat sich mit dem Portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu FC auf einen sofortigen Transfer von Daniel Nussbaumer verständigt. Der Bregenzerwälder im Dress von BL-Klub SCR Altach sucht eine neue Herausforderung und will Spielpraxis sammeln. Kurz vor dem Ende in der Sommerübertrittszeit vermeldet Altach einen zweiten Abgang. Rechtsverteidiger Anderson wechselt leihweise in die 2. Liga zum FC Dornbirn.

Der SC Austria Lustenau verstärkt den Kader am Deadline-Day und holt von Kooperationspartner Clermont Foot 63 Angreifer Bryan Silva Teixeira. Zudem verlängerte Brandon Baiye seinen Vertrag in Clermont und wird wie Teixeira die Saison 2021/22 auf Leihbasis in Lustenau bestreiten.

ÜBERRASCHUNG

FC Wolfurt und FC RW Rankweil sind derzeit die beiden Erstplatzierten in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Erst acht von 22 Spieltage sind aber gespielt, da kann noch viel passieren. Wolfurt spielt am Sonntag in Röthis (16 Uhr). Rankweil muss beim Aufsteiger Admira Dornbirn ran (Samstag 17 Uhr). Roman Ellensohn kommt als neuer Bregenz Coach zurück an seine alte Wirkungsstätte nach Haselstauden, für viel Brisanz ist gesorgt (Sonntag 10.30 Uhr).

WEISSE WESTE

Mit Spitzenreiter Lochau und dem Vierten Hard sind in der Vorarlbergliga noch zwei Vereine ohne Niederlage. Lochau gastiert in Nenzing (Sonntag 16 Uhr). Zur gleichen Zeit wird das Spiel Andelsbuch gegen Hard angepfiffen.

HEIMPREMIERE

Große Vorfreude bei der SPG SCR Altach / FFC Vorderland auf den Heimspielauftakt in der Planet Pure Frauen-Bundesliga. Die Iscakar-Elf hat am Samstag den FC Bergheim (15:00 Uhr) zu Gast in der Cashpoint-Arena.

UNGESCHLAGEN

FC Dornbirn Frauen sind nach drei Spieltagen in der ÖFB Frauen 2. Liga schon der Spitzenreiter. Die Rothosen haben alle drei Partien gewonnen. Auch Rankweil ist mit dem Maximum an Punkten ganz vorne in der Tabelle.

SAISONSTART

Sieben Teams kämpfen in der Frauen Vorarlbergliga um den Meistertitel. Alberschwende, SPG Leiblachtal und SPG Bregenz/Dornbirn sind die Favoriten.

SCHLUSS

Cindy Müller: „Nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit meiner Familie habe ich beschlossen, meine 18-jährige Laufbahn als FIFA-Schiedsrichter-Assistentin auf internationaler Ebene zu beenden.

Alle Ergebnisse, Tore, Ausschlüsse aller Ligen im Ländle-Unterhaus

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

10. Spieltag

Intemann FC Lauterach – FC Brauerei Egg Samstag

Sportanlage Ried, 17 Uhr, SR Zlatko Jurcevic

SC Admira Dornbirn – FC RW Rankweil Samstag

Sportanlage Rohrbach, 17 Uhr, SR Macanovic

Emma&Eugen Dornbirner SV – SW Bregenz Sonntag

Emma&Eugen Arena, 10.30 Uhr, SR Herwig Seidler

World-of-Jobs VfB Hohenems – Zima FC Rotenberg Sonntag

Stadion Herrenried, 15 Uhr, SR Felix Ouschan

SC Röfix Röthis – Meusburger FC Wolfurt Sonntag

Sportplatz Ratz, 16 Uhr, SR Jakob Rigger

Spielfrei: SC Austria Lustenau Amateure

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

10. Spieltag

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – blum FC Höchst Freitag

Bizau-Bergstadion, 19 Uhr, SR Crnkic

FC Lustenau 1907 – Holzbau Sohm FC Alberschwende Samstag

Stadion an der Holzstraße, 16 Uhr, SR Iskin

Eco Park FC Hörbranz – IPA SC Göfis Samstag

Sandriesel, 17 Uhr, SR Baumann

SV frigo Ludesch – poolfolio SC Fußach Samstag

Sportplatz Ludesch, 17 Uhr, SR Mutlu

SK CHT Austria Meiningen – Wälderhaus VfB Bezau Samstag

Sportplatz Meiningen, 17 Uhr, SR Felix Ouschan

FC Nenzing – SV typico Lochau Sonntag

Sportplatz Nenzing, 16 Uhr, SR Saskin

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – Maldoner Elektrotechnik FC Hard Sonntag

Sportplatz an der Bezegg, 16 Uhr, SR Krizic

Cashpoint SCR Altach Juniors – Sparkasse FC BW Feldkirch Sonntag

Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Crnkic

Spielfrei: Intersport FC Schruns

Landesliga

6. Spieltag

FC Mohren Dornbirn Juniors – SV Brauerei Frastanz Freitag

Stadion Birkenwiese, 19 Uhr, SR Dichtl

SV Gaißau – Fliesen Jams FC Riefensberg Freitag

Gaißau-Arena, 20 Uhr, SR Iskin

SC Elektro Graf Hatlerdorf – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Samstag

Sportplatz Im Steinen, 15.30 Uhr, SR Rigger

Erne FC Schlins – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau Samstag

Sportplatz Untere Au, 17 Uhr, SR Karagic

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – Peter Dach FC Koblach Samstag

Sportplatz Kennelbach, 17 Uhr, SR Böckle

SPG Burtscher Großwalsertal – FC Sport Haschko Sulzberg Samstag

Sportplatz Raggal, 17 Uhr, SR Muxel

Metzler Werkzeuge SK Brederis – FC Renault Malin Sulz Samstag

Römerstadion, 17 Uhr, SR Kojadinovic

1.Landesklasse, 6. Spieltag

Samstag: Cashpoint SCR Altach 1b – Unterberger Automation FC Nüziders, 13, Seidler; SK Bürs – Vollbad FC Götzis, 17, Kaya; Ruech Recycling RW Langen – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler, 17.15, Winsauer; Sonntag: FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – Mevo FC Schwarzenberg, 10.30, Music; Tischlerei Drißner FC Klostertal – FC Raiffeisen Au, 17, Jauk; BayWaLamag FC Thüringen – FC Baldauf Doren, 17.15, Mutlu; World-of-Jobs VfB Hohenems 1b – Zima FC Rotenberg 1b, 17.30, Gächter; Nachtrag, 5. Spieltag: Zima FC Rotenberg 1b – Ruech Recycling RW Langen : (:), Torfolge:;

2. Landesklasse, 6. Spieltag

Samstag: SC Admira Dornbirn Juniors – Emma&Eugen DSV Juniors, 14.45, Schreiner; Intemann FC Lauterach 1b – poolfolio SC Fußach 1b, 14.45, Macanovic; Fohrenburger FC Rätia Bludenz – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 15.30, Cindric; IPA SC Tisis – FC Lustenau 1907 1b, 16, Gangl; Sonntag: SPG Egg/Andelsbuch 1b (in Andelsbuch) – SC Röfix Röthis 1b, 13.45, Gojic; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – SC Montafon Vandans, 15, Kojadinovic; SV Satteins – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b, 17, Steiner;

3. Landesklasse, 6. Spieltag

Freitag: FC Mäder – SV typico Lochau 1b, 18, Gojic; Samstag: Intemann FC Lauterach 1c – blum FC Höchst 1b, 12.45, Demirel; SPG Rankweil/Brederis 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 14, Forster; Erne FC Schlins 1b – SPG FC Mellau 1b, 14.45, Schneider; SW Bregenz Juniors (Neu Amerika-Platz) – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Juniors, 15, Gojic; Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 17, Smlatic; Sonntag: FC Nenzing 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 13.45, Borodenko;

4. Landesklasse, 6. Spieltag

Freitag: SV Gaißau 1b – FC Eintracht Bremenmahd, 18, Bartolini; Samstag: SPG Burtscher Großwalsertal 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 14.30, Tschann; SK CHT Austria Meiningen 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b, 14.45, Demiri; Intersport FC Schruns 1b – SV frigo Ludesch 1b, 17, Mavili; SC Elektro Graf Hatlerdorf 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 17.30, Miljkovic; Sonntag: FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b – SC Mühlebach, 13.30, Kilic; BayWaLamag FC Thüringen 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 15, Jovanovic;

5. Landesklasse Oberland, 6. Spieltag

Freitag: FC Beschling Bettler Äule – FC Mäder 1b, 18, Borodenko; Samstag: IPA SC Tisis 1b – FC Lustenau 1907 1c, 13.45, Romano; Sonntag: World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors – SC Austria Lustenau Juniors, 12.30, Borras; Tischlerei Drißner FC Klostertal 1b – Fohrenburger FC Rätia Bludenz 1b, 14.30, Mavili;

5. Landesklasse Unterland, 5. Spieltag

Freitag: Zima FC Rotenberg 1b (in Lingenau) – Mevo FC Schwarzenberg 1b, 18, Miljkovic; KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 18, Macanovic; Samstag: Eco Park FC Hörbranz 1b – FC Raiffeisen Au 1b, 14.45, Mayrhofer; Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 14.45, Kilic; Ruech Recycling RW Langen 1b – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 1b, 15, Künz; Sonntag: SPG SV Buch 1c – SPG Riefensberg/Krumbach 1b, 16, Balac;

ÖFB Frauen Bundesliga, 2. Spieltag

Samstag: SPG SCR Altach/FFC Vorderland – FC Bergheim, 15, Härting;

Frauen Vorarlbergliga, 1. Spieltag