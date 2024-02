Große Sorge um Hailey und Justin Bieber: Vater ruft zu Gebeten auf

Stephen Baldwin, der Vater von Model Hailey Bieber, ruft in den sozialen Medien zu Gebeten für seine Tochter und Schwiegersohn Justin Bieber.

Aufruf in den sozialen Medien

Der Appell kam nach einem Repost von einem Beitrag des YouTubers Victor Marx, der ein Video von Justin Bieber zeigte, wie er Gitarre spielt und das Lied "I Could Sing of Your Love Forever" singt. Victor Marx kommentierte: "Christen, bitte denkt an Justin & Hailey und nehmt euch einen Moment Zeit, um ein kleines Gebet für sie zu haben, um Weisheit, Schutz zu haben und sich dem Herrn zu nähern."