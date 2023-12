Große Enttäuschung in Salzburg nach bitterem Europacup-Aus

Die Mozartstädter unterliegen gegen Benfica Lissabon mit 1:3, fällt auf den letzten Gruppenrang zurück und verpasst damit die Teilnahme an der Europa League.

Letzter Gruppenspieltag in der UEFA Champions League, für den österreichischen Serienmeister FC Salzburg ging es im Duell gegen Benfica Lissabon um ein Ticket in der Europa League. Zudem wurden am Dienstag Abend auch noch zwei freie Plätze für das Achtelfinale in der Königsklasse ausgespielt.

Nackenschläge vor der Pause

Die Ausgangslage für die Struber-Elf war klar: Um in Europa zu überwintern, durfte es gegen die Portugiesen keine Niederlage mit zwei Toren Differenz setzen. Allerdings war Benfica natürlich nicht gewillt, sich kampflos aus dem internationalen Geschäft zu verabschieden. Und so übernahmen die Gäste nach einer Viertelstunde das Kommando in der Mozartstadt. Als schließlich Routinier und Weltmeister Angel Di Maria nach 32 Minuten einen Eckball direkt verwandelte, wuchs die Nervosität der Fans in der Bullen-Arena. Der 35jährige hatte auch beim 0:2 aus Salzburger Sicht seine Beine im Spiel. Nach einem Ballverlust der Hausherren leitete der Argentinier die Kugel zu Rafa Silva und dieser traf ins lange Eck zum 0:2-Pausenstand aus rot-weiß-roter Sicht (45.+1).

Sucic mit der Antwort

Nach Seitenwechsel konnte Teamkeeper Schlager mit einer starken Parade gegen Rafa Silva den dritten Gegentreffer verhindern (52.) und auf der Gegenseite gelang Sucic etwa fünf Minuten später per abgefälschtem Schuss der Anschlusstreffer. Die nächsten Gelegenheiten fanden allerdings wieder die Portugiesen vor, gleich zwei mal war es Di Maria, der nur knapp den dritten Treffer für seine Mannschaft verpasste. Einmal landete ein Schuss des Argentiniers im Außennetz (62.), beim nächsten Versuch streichelte das Spielgerät den Pfosten (70.).

Später Schock

Es lief bereits die Nachspielzeit, da sollte doch noch der späte Schock für die Salzburger folgen. Der erst kurz zuvor eingewechselte Cabral versenkte die Kugel mit der Ferse hinter Schlager im Tor - 1:3. Darauf fand die Struber-Elf keine Antwort mehr, die Enttäuschung nach Schlusspfiff stand Spielern, dem Trainerteam und den Zuschauern in Wals-Siezenheim ins Gesicht geschrieben. Während Benfica mit dem ersten Sieg in dieser Gruppenphase noch auf den dritten Rang rückte, geht die Reise durch Europa für den österreichischen Serienmeister früh zu Ende.

Im Parallelspiel der Gruppe D trafen Inter Mailand und Real Sociedad aufeinander, beide hielten vor der Partie bei elf Punkten. Das Duell endete mit einem torlosen Remis und somit sichern sich die Basken den Gruppensieg vor dem Vorjahresfinalisten.

United verabschiedet sich

Drei Mannschaften durften sich in Gruppe A noch Hoffnungen auf die Qualifikation für die K.O.-Phase machen. Manchester United empfing Gruppensieger Bayern München, während in Kopenhagen der dort heimische FC auf Galatasaray Istanbul traf. Für die "Red Devils" zählte gegen den deutschen Rekordmeister nur ein Sieg und selbst dann war United im Parallelspiel auf ein Unentschieden angewiesen, um ins Achtelfinale aufzusteigen.

Nichts davon sollte an diesem Abend allerdings eintreffen. Manchester United verlor gegen die Bayern mit 0:1 und der FC Kopenhagen gewann im eigenen Stadion gegen Galatasaray mit dem selben Ergebnis. Somit jubeln die Dänen über den nach der Auslosung nicht für möglich gehaltenen Aufstieg ins CL-Achtelfinale. Für Manchester United hingegen bleibt nicht einmal die Europa League, die Engländer beenden die Gruppenphase auf dem letzten Platz der Gruppe A.

Napoli marschiert ins Achtelfinale

Real Madrid stand vor dem abschließenden Spiel bei Union Berlin bereits als Gruppensieger fest. Nach 0:1-Pausenrückstand drehten die Madrilenen im Olympiastadion die Partie zwischenzeitlich zu ihren Gunsten um, Joker Kral besorgte aber den viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Dennoch setzen sich am Ende die Spanier knapp mit 3:2 durch, Ceballos erzielte den späten Siegtreffer.

Dahinter lag der SSC Napoli auf Rang zwei und die Italiener sicherten diese Platzierung mit einem 2:0-Erfolg gegen Braga endgültig ab. Für die Portugiesen bleibt das Überwintern in der Europa League als Trostpflaster, während für Union Berlin die internationale Saison beendet ist.

Danso mit Lens in der Europa League

In Gruppe B waren bereits einige Entscheidungen vor dem abschließenden Spieltag gefallen. So stand Arsenal als Gruppensieger fest und auch PSV Eindhoven hatte sich sein Ticket für die nächste Runde vorab gesichert. So war das Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs am frühen Dienstag Abend sportlich von eher geringerer Bedeutung. Am Ende trennten sich die Teams in einem durchaus unterhaltsamen Spiel mit einem 1:1-Remis.