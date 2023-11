Große Chance auf zwei Heimsiege

Es stehen nun Duelle gegen die direkt davor platzierten Gegner an. Also durchaus machbare Aufgaben aus Tabellensicht.



Gegen die Salzburger haben die Hofsteiger schlechte Erinnerungen. Das Hinspiel zum Saisonstart wurde sang und klanglos mit 0:3 abgegeben. Nun brennt die Kempf-Truppe auf wieder Gutmachung. Einfach wird die Sache aber nicht werden, wenn die Gäste einen ähnlichen Druck wie bei ihrem Heimspiel aufbauen können. Deren Ergebnisse in den letzten Wochen lassen aber einen anderen Schluss zu, was auch die Hoffnung schürt.