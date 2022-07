Großbritannien-Modell als Vorbild

Innenminister Karner will EU-Debatte über Asylverfahren in Drittstaaten starten.

Was die illegale Migration nach Österreich angeht, spricht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) von einer dramatischen Steigerung im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2021, vor allem an der burgenländisch-ungarischen Grenze. 31.000 Asylanträge seien zu verzeichnen gewesen, erläuterte Karner bei Vorarlberg LIVE. Daher habe er auf europäischer Ebene ein Modell wie in Großbritannien oder ähnliche Pläne in Dänemark angesprochen. Zwar sei das rechtlich so noch nicht umsetzbar. Aber er wolle eine Debatte starten, um dies künftig zu ermöglichen.