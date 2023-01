Größter Umzug im Montafon

Zum Schlachtruf „Gola Gola – ussi drolla“ trafen sich über 30 Faschingsgruppen

Die Montafoner Gemeinden Tschagguns und Vandans wechseln sich immer ab bei der Veranstaltung des größten Faschingsumzugs der Talschaft. Dieses Jahr trafen sich über 30 Gruppen in Tschagguns, um die fünfte Jahreszeit ordentlich zu feiern. In Tschagguns wird der bunte Tross traditionell von der „Gola Kuah“ angeführt. Bei Kaiserwetter startete der Umzug beim Feuerwehrhaus in Tschagguns um 14 Uhr.

Gola Kuh

Sämtliche Gruppen zogen sodann durch den Ortskern bis zum Schulplatz, wo jeder Teilnehmer als Dank Würstchen, Brot und Limo erhielt. Doch das bunte Treiben war damit noch lange nicht beendet. Der Ausklang fand im Turnsaal in Tschagguns statt, bei dem Groß und Klein gerne teilnahm. Nach der Gola-Kuh folgten die Harmoniemusik sowie der Kindergarten und die Volksschule in ihren fantasiereichen Kostümen. Während der Kindergarten sich dieses Jahr ganz dem Motto der Guggamusik verschrieben hatte, zeigten die Volksschüler zum Thema „Wachsen und Gedeihen“ als Gärtner, Vogelscheuch, Schmetterlinge und Raupen sowie als Zwerge, was eben alles wächst und gedeiht. Zwischen den über 30 teilnehmenden Gruppen gesellten sich diverse Guggamusiken aus nah und fern, die immer wieder für musikalische Highlights sorgten.

Vielfalt