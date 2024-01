Größter Umzug der Region

Vandans stand am vergangenen Sonntag ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit

Der große Montafoner Fasnatumzug, der traditionsgemäß alle zwei Jahre in Vandans stattfindet, gehört zu den größten Faschingsumzügen im Bezirk. Die bunte Parade, die aus Kindergarten, Schule, diversen Privatgruppen, Mädchengarden, Musikgruppen und viele Abordnungen von Gastzünften und Narrengilden aus dem ganzen Land bestand, stellte sich bereits ab 13 Uhr beim Hotel Montafonerin talauswärts auf. Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der bunte Tross in Bewegung. Allen voran die Funkenzunft Vandans, die unter Obmann Markus Pfefferkorn, den Umzug eröffnete. Mitten durch das mit Fahnen und Wimpeln geschmückte Dorfzentrum vorbei am 5 Meter großen Clown Herbie ging es für die großen und kleinen Narren in Richtung Fußballplatz.