Gröden hat gegen die Wälder noch kein Heimspiel verloren

Im Entscheidungsspiel um den Einzug ins Viertelfinale sind die Italiener zu favorisieren.

Alps Hockey League | 12.03.2022:

Pre-Playoffs:

Sa, 12.03.2022, 20:30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Referees: BAJT, SCHAUER, Bergant, De Zordo.

Stand in der "best-of-3"-Serie: 1:1

Der EC Bregenzerwald war in Spiel zwei der „best-of-three“-Pre-Playoff-Serie gegen den HC Gherdeina valgardena.it von Beginn weg tonangebend, führte zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und bis 33 Sekunden vor Spielende mit 3:1, um am Ende dennoch in die Verlängerung zu müssen. In einer fünf auf fünf Endless-Overtime wurde in den ersten beiden Dritteln keine Entscheidung herbeigeführt, ehe in der 106. Minute Waltteri Lehtonen für den Game-Winner zu Gunsten des ECB sorgte und somit ein Entscheidungsspiel erzwang.



In Spiel drei sind dennoch die Hausherren aus Gröden zu favorisieren. Gegen Bregenzerwald haben sie in der AHL-Geschichte noch kein einziges Heimspiel verloren (7 Siege). Die „Furie“ ist allgemein enorm heimstark mit wettbewerbsübergreifend acht Siegen am Stück. Bregenzerwald feierte in zwei der vergangenen sechs Auswärtsspielen einen Sieg.