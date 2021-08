Grillfest und Ehrungen nach den "6G"-Regeln

Die Dornbirner Fasnatzunft traf sich zum geselligen Miteinander.

Für das leibliche Wohl sorgte der SC Mühlebach, der die gutgelaunten Gäste kulinarisch verwöhnte. Im Mittelpunkt standen dann zahlreiche Ehrungen. „Eine erfolgreich abgeschlossene und Saison wird gerne zum Anlass genommen, verdiente Mitglieder, die die Basis für eine lebende Vereinstätigkeit darstellen, zu ehren und auszuzeichnen“, erklärte Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann. An diesem Abend wurden daher fünf Damen und Herren mit dem Dornbirner Orden in Bronze – Daniela Kalb (Bezirksgruppe Haselstauden), Vanessa Palli (Bezirksgruppe Haselstauden), Patrick Palli (Bezirksgruppe Haselstauden), Cornelia Kaufmann (Bezirksgruppe Kehlegg), Rico Lederer (Bezirksgruppe Kehlegg), neun in Silber – Tanja Rauchegger (Fanfarenzug Dornbirn), Irmgard Holzknecht (Bezirksgruppe Haselstauden), Florian Rüscher (Bezirksgruppe Haselstauden), Manuel Parth (Bezirksgruppe Haselstauden), Nadja Luger (Bezirksgruppe Kehlegg), Werner Berthold (Bezirksgruppe Mühlebach), Christine Galehr (Bezirksgruppe Mühlebach), Nina Galehr (Bezirksgruppe Mühlebach) sowie Werner Mayer (Bezirksgruppe Mühlebach) und vier Personen mit dem höchsten Orden der Zunft, in Gold – Karin Dorfmann (Fanfarenzug Dornbirn), Martina Rüscher (Bezirksgruppe Haselstauden), Ramona Graus (Bezirksgruppe Mühlebach) und Cristian Stemmer (Bezirksgruppe Mühlebach) ausgezeichnet.