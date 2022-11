"Grillabend" mit Kurt Krömer: Für Strache geht's zur Sache

Der ehemalige FPÖ-Chef war diese Woche zu Gast bei "Chez Krömer" - und wurde dort vom titelgebenden Komiker Kurt Krömer ordentlich "gegrillt". Gratis dazu gab's noch eine Runde Beef auf Social Media-Kanälen.

Einen eher ungewöhnlichen Auftritt absolvierte Österreichs einstiger Vizekanzler HC Strache, als er diese Woche Gast in einer Talkshow war. Strache, der sich in Sachen Medien-Auftritte zuletzt rar gemacht hatte, besuchte Satiriker Alexander Bojcan alias Kurt Krömer in dessen Sendung "Chez Krömer". Der Inhalt der (im Voraus aufgezeichneten) Show schien ihm allerdings nicht richtig gefallen zu haben. In einer Ankündigung auf seiner Facebook-Seite zog der Ex-FPÖler bereits ordentlich über Krömer her.