Grill Pool-Challenge für den guten Zweck

Mitarbeiter der Sparkasse Feldkirch und von der Firma Pümpel in Feldkirch sprangen für einen guten Zweck in den Pool.

Der nächste Internet-Trend hat Vorarlberg erreicht und geht auch an der Sparkasse Feldkirch nicht spurlos vorbei. Mit der Aktion, welche ähnlich funktioniert wie die Ice Bucket Challenge vom Sommer 2014, soll Geld für wohltätigte Zwecke gesammelt werden. Herausgefordert vom Feldkircher Traditionsunternehmen BauWelt Pümpel versammelten sich zahlreiche Mitarbeiter der Sparkasse im Waldbad Gisingen und sprangen bei eisigen Temperaturen für die gute Sache ins Wasser. Von der lustigen und kreativ umgesetzten Charity-Aktion wurde anschließend ein Video ins Netz gestellt. Die mit der Aktion einhergehende Spende in Höhe von 1000 Euro konnte im Rahmen der Jubiläumsfeier „15 Jahre s WOHNBANK“ an die Vertreter von Netz für Kinder übergeben werden.