"Grey's Anatomy" Star Patrick Dempsey zum "Sexiest Man Alive 2023" gekürt - Die Entscheidung des "People"-Magazins löst Begeisterung aus.

Patrick Dempsey, der vielen aus „Grey’s Anatomy“ bekannt ist, wurde vom „People“-Magazin zum „Sexiest Man Alive 2023“ ernannt. Diese Entscheidung wurde in der Nacht öffentlich gemacht.

Inoffizieller Titel wird offiziell

Das amerikanische "People"-Magazin hat in der vergangenen Nacht Patrick Dempsey, 57, zum "Sexiest Man Alive 2023" gekürt. Dempsey, der vor allem durch seine Rolle als Derek "McDreamy" Shepherd in der ABC-Serie "Grey's Anatomy" bekannt wurde, akzeptiert die Auszeichnung mit Humor und Bescheidenheit. "Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", erklärte Dempsey.