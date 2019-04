Greta Thunberg trifft EU-Parlamentspräsidenten

Die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg wird am Dienstag in Straßburg EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani treffen.

Am Nachmittag ist eine Begegnung mit den Europaparlamentariern des Umweltausschusses geplant, teilte das EU-Parlament mit. Seit August 2018 streikt die 16-Jährige für mehr Klimaschutz weltweit.

Fridays for Future

Ihr Protest hat inzwischen Menschen in der ganzen Welt angeregt, freitags auf die Straße zu gehen, um für eine andere Klimapolitik einzutreten. Am Mittwoch soll Thunberg am Ende der Generalaudienz im Vatikan mit Papst Franziskus zusammentreffen, hatten italienische Medien zuletzt berichtet.