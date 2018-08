Grenzschutzübung in Spielfeld kostete mehr als 500.000 Euro

Die Grenzschutzübung im steirischen Spielfeld Ende Juni hat insgesamt mehr als eine halbe Mio. Euro gekostet.

Aus dem Regelbudget des Ministeriums

An der gemeinsam von Innen- und das Verteidigungsministerium abgehaltene Übung mit dem Titel “Pro Borders” nahmen am ersten Tag insgesamt 617 Polizisten, am zweiten Tag 676 teil, darüber hinaus mehr als 200 Polizeischüler. Das Verteidigungsressort listete in seiner Anfragebeantwortung 204 teilnehmende Soldaten auf. Die finanziellen Aufwendungen des Innenressorts wurden aus dem Regelbudget des Ministeriums bestritten, hieß es in der Anfragebeantwortung.