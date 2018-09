Grenzgänger war fürs Finanzamt ein U-Boot

Finanzrichter hoben in zweiter Instanz Geldstrafe für Monteur, der jahrelang keine Steuern zahlte, von 20.000 auf 36.500 Euro an.

Der Vorarlberger habe als U-Boot fürs Finanzamt Bregenz jahrelang ausländische Einkünfte verschwiegen, heißt es in der Entscheidung des Feldkircher Bundesfinanzgerichts. Dadurch habe er teilweise seinen Lebensunterhalt auf Kosten des Fiskus finanziert. Dafür sei der Steuerhinterzieher mit einer ausreichenden Strafe zu belegen, die auch mögliche Nachahmungstäter abschrecke.

Der Grenzgänger war als angestellter Monteur in der Schweiz tätig. Er hat zwischen 2008 und 2016 dem Finanzamt Bregenz keine Einkommensteuererklärungen vorgelegt. Steuerfahnder haben geschätzt, dass der Familienvater dem Finanzamt Bregenz so 60.791,56 Euro an Steuern vorenthalten hat.