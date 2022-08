Grenz- und Genusswanderung - 175 Jahre Doren

Anlässlich der 175-Jahr-Feier der Gemeinde Doren gab es am Sonntag, 21. August 2022 bei tollem Wetter eine Wanderung entlang der Grenze zwischen Doren und Sulzberg.

Die Wanderung startete in der Parzelle Standbach und führte über den Schönengrund, Hochstadel, Stockreute (Sulzberg), Stocker, Tieftobel, Brunst und Moos. An einzelnen Stationen wurden die 60 Wanderer ordentlich verköstigt und mit geschichtlichen Informationen (Michael Mätzler, Klaus Buhmann, Guido Flatz, Heinrich Vögel, Günther Giselbrecht) versorgt. Die An- und Abreise erfolgte jeweils mit dem öffentlichen Verkehr. Vielen Dank an Alle, die mit dabei waren, das Organisationsteam Michael Mätzler, Otto Vögel, Rainer Gmeinder und Manuel Walser, den HelferInnen, den Fotografen, den Kuchenbäckerinnen und den Geschichtenerzählern.