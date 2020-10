Gregoritsch schießt Österreich zum Sieg in Nordirland

Das Österreichische Nationalteam feierte im Nations League Spiel in Nordirland nach einer vor allem in der ersten Halbzeit guten Leistung einen verdienten 1:0-Erfolg.

Nach dem knappen Testspiel-Sieg gegen Griechenland ging es für das Österreichische Nationalteam heute in der Nations League auswärts bei Nordirland weiter. Im Gegensatz zum Spiel gegen die Griechen brachte Foda Alaba, Ranftl, Lainer, Baumgartner, Gregoritsch und Schlager gleich sechs neue Spieler in der Startelf.

Weniger Chancen in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit zogen sich die Österreicher etwas mehr zurück - ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Die Nordiren hatten dadurch etwas mehr Offensiv-Aktionen, die aber großteils harmlos blieben. Da auch die Österreicher deutlich weniger Chancen kreierten, als in Halbzeit eins, plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Bis Boyce in der Nachspielzeit praktisch mit der einzigen richtigen Chance der Nordiren nur knapp den Ausgleich verpasste. Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit sehr guten Leistung jubelten die Österreicher schlussendlich aber über einen verdienten und kaum gefährdeten 1:0-Erfolg, mit welchem man nun wieder auf Kurs in Richtung Gruppensieg liegt.