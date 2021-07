Green Living Gewinnspiel: Die Gewinner!

Anfang Juli stand bei ländleimmo.at mit Green Living das nachhaltige Leben und Wohnen in Vorarlberg im Fokus. Wir gratulieren den Gewinner*Innen.

ländleimmo.at ist das größte Immobilienportal in Vorarlberg. Hier werden Immobilien inseriert, verkauft und vermietet. Zusammen mit vier Partnern wurde im Juli das Green Living Projekt umgesetzt. Wobei es um das nachhaltige Leben und Wohnen in Vorarlberg ging. Im Zuge der Green Living Kampagne gab es nämlich auch ein Gewinnspiel. Das sind unsere Gewinner*Innen.

Zur Verfügung gestellt von Hefel Wohnbau, dem Hauptpartner der Kampagne, wurde Margit Ö. ein Gutschein im Wert von 1000 Euro vom Biohotel Schwanen in Bizau überreicht. Julia K. hat jetzt die Möglichkeit ihren 500 Euro Gutschein für den Erlebnisberg Golm zu verwenden, den Sie von illwerke vkw bekommen hat. Mit einem Renault Zoe, zur Verfügung gestellt vom Autohaus Malin in Sulz, darf Arnold B. für eine Woche durch ganz Vorarlberg fahren. Last but not least durfte Carla A. sich über einen Gutschein von Sport Natter im Wert von 555 € freuen.