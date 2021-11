Wing Tsun: Mario Janisch wurde zum "Great Master" ernannt

Die Vorarlberger Wing Tsun-Legende Mario Janisch sprach in "Vorarlberg LIVE" über seinen Weg zur Kampfkunst und die fast 40 Jahre dauernde Reise zum "Great Master".

Mario Janisch ist Wing Tsun-Lehrer in Bregenz und einer von nur zwei Trägern des achten und höchsten Meistergrades in Österreich. Jetzt wurde er von Wing Tsun-Legende Keith R. Kernspecht zum "Great Master" ernannt. Das ist eine ganz besondere Ehre. Janisch ist der zweite Wing Tsun-Kampfkünstler in Österreich, dem diese Ehre zuteilwurde. Der Weg dahin habe fast 40 Jahre gedauert, erzählt Janisch am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE". Seine Leidenschaft habe sich mittlerweile in einen Lifestyle verwandelt.