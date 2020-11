Grbic schießt Österreich zu Last-Minute-Sieg

Das Österreichische Fußball-Nationalteam feierte in der Nations-League dank 2 später Treffer einen 2:1-Erfolg gegen Nordirland.

Auf dem Weg zum Gruppensieg und somit zum Aufstieg in die A-Liga der Nations League war für Österreichs Fußball-Nationalteam heute im Heimspiel gegen das Schlusslicht Nordirland ein Sieg eingeplant. Dafür war im Vergleich zum Testspielsieg gegen Luxemburg eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Ohne Marko Arnautovic, der zu Beinn auf der Ersatzbank Platz nahm, taten sich die Österreicher aber sehr schwer, Chancen zu kreieren. So gab es in den ersten 45 Minuten kaum nennenswerte Abschlüsse und da auch die Nordiren die Konter zu wenig konsequent zu Ende spielten, ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Österreich dreht Spiel spät

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel an der enttäuschenden Leistung der Österreicher. Alaba und Co. fehlten weiterhin die zündenden Ideen, um die Nordirische Defensive wirklich in Bedrängnis zu bringen. Auf der anderen Seite agierten auch die Gäste großteils harmlos, in der 74. Minute dann aber sehr effizient. Der eingewechselte Magennis blieb alleine vor Pervan cool und schob zum 0:1 ein.