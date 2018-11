Grauselige Gestalten

Über 100 Krampusse bevölkerten den Innerbrazer Festplatz.

Der traditionelle Besuch des Heiligen Nikolaus in Begleitung seiner Krampusse eröffnete die bereits achte Auflage der Brazer Krampusshow. Die Augen der kleinen Kinder leuchteten und sie freuten sich über die Gaben des Nikolaus. Der Nachwuchs der Krampusse eröffnete am Abend das gruselig feurige Spektakel. Nach ihrem Auftritt verfolgten sie mit den vielen Besuchern die Shows der Gastgruppen. Die Flirscher Tuifl, Ruass Teifln, Krampusverein Tschagguns, Klostner Krampusse und Moaniger Illspitztüfl sorgten mit ihren Masken und Gewändern für schaurige Momente und manches Zittern im Zuschauerraum. Im Anschluss an die Gastgruppen führten die Brazer Krampusse ihre Show vor.