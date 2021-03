Gratis-Tests in Vorwoche rund 61.500 Mal genutzt

Land und Gemeinden betreiben mittlerweile 53 kostenlose Corona-Teststationen.

In den mittlerweile 53 kostenlosen Corona-Teststationen von Land und Gemeinden haben sich in der vergangenen Woche (1. bis 7. März) 61.481 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger testen lassen, gibt Landesrat Christian Gantner bekannt. Seit Testbeginn (19. Jänner) wurden in Vorarlberg über 294.000 Gratis-Tests durchgeführt.