Grasser-Prozess: Befragung von Ex-Finanzminister geht weiter

Nach einer dreiwöchigen Pause wird am Dienstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere weiterverhandelt. Im Zentrum steht am 44. Prozesstag wieder der Hauptangeklagte Grasser, der von Richterin Marion Hohenecker einvernommen wird. Grasser werden von der Staatsanwaltschaft Geschenkannahme, Beihilfe zur Untreue und Beweismittelfälschung vorgeworfen.

Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Der Hauptangeklagte weist die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zurück. Auch am Mittwoch und Donnerstag wird am Wiener Straflandesgericht verhandelt. Letzter Prozesstag vor einer längeren Sommerpause ist der 1. August, danach geht es am 18. September wieder weiter. Start des Mega-Verfahrens war am 12. Dezember des Vorjahres.