Grasser-Anwalt Ainedter forderte Live-Ticker-Stopp

Der 45. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Karl-Heinz Grasser und andere hat am Mittwoch mit einem Angriff der Grasser-Verteidiger gegen Medien begonnen. Anwalt Manfred Ainedter forderte ein Ende des Tickerns aus dem Gerichtssaal und teilte mit, dass er eine medienrechtliche Sachverhaltsdarstellung gegen die Ex-Grüne Abgeordnete Gabriela Moser und eine Journalistin eingebracht habe.

Auslöser ist ein Interview mit Moser zu Wochenbeginn. Diese hatte im Jahr 2009 mit einer Sachverhaltsdarstellung die angeklagte Causa Buwog ins Rollen gebracht. Moser wolle die Entscheidung des Schöffensenates nun mit kritischen Bemerkungen zu Grasser beeinflussen, so der Vorwurf der Anwälte Grassers – dies sei strafbar. Moser habe ihre Informationen aus Medienberichten, sie verfolge wohl die Live-Ticker, meinten Grassers Anwälte.

Grasser-Co-Anwalt Norbert Wess erinnerte auch die sechs Schöffen an die Unschuldsvermutung und daran, dass sie jeglichen Eindruck der Befangenheit zu vermeiden hätten. In weitere Folge nannte Wess weitere Medien, die seiner Meinung nach nicht richtig über einzelne Aspekte des Verfahrens berichtet hatten. Und noch schlimmer, kein einziger Ticker hätte über die gestrigen Anträge der Verteidigung richtig berichtet, so Wess im Großen Schwurgerichtssaal.