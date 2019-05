Grass verschlankt Management und Produktionsbelegschaft

Zwischen Dezember 2018 und April 2019 wurden an den Ländle-Standorten 38 Vollzeitäquivalente abgebaut - auch auf der zweiten Führungsebene wurden zentrale Gruppenfunktionen neu organisiert - aber in der Produktion geht es wieder nach oben.

Von Günther Bitschnau (WPA)

Der Beschlägehersteller Grass GmbH hat auf die reduzierten Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr 2019 nicht nur mit einem vorläufigen Baustopp für zusätzliche 21.000 Quadratmeter Produktionsflächen am neuen Produktionsstandort Hohenems und einem Zurückfahren der Schichten und dem Abbau von Überstunden reagiert. Denn der Beschlägehersteller hat auch die Zahl der Mitarbeiter an den Vorarlberger Standorten Höchst und Götzis zwischen Ende Dezember 2018 und Ende April 2019 um 38 auf dann 1021 Vollzeitäquivalent-Stellen zurückgefahren.

Das geht aus einer von der Wirtschaftspresseagentur.com aufgrund von Kündigungs-Gerüchten erbetenen Stellungnahme der Grass-Geschäftsführung hervor. In diesen Zahlen enthalten seien nicht nur angestellte Mitarbeiter, sondern auch Leasingpersonal. Bis zu welchem Ausmaß es sich hier um Kündigungen, Selbstkündigungen, einvernehmliche Trennungen ohne Nachbesetzung oder natürliche Fluktuation handelt, ist nicht bekannt.

Geschäftsführung halbiert Doch der Personalabbau in den vergangenen Monaten betrifft nicht nur den Produktionsbereich, sondern auch die obersten Management-Ebenen. Wie berichtet hat Grass Ende April 2019 die Geschäftsführung von vier auf zwei Personen reduziert. So haben die Geschäftsführer Thomas Zenker und André Stiller die Grass-Gruppe aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung Ende April 2019 auf eigenen Wunsch verlassen. So steht es zumindest in einem offiziellen Statement. Nunmehr führen die beiden verbliebenen Geschäftsführer Albert Trebo und Thomas Müller die Geschäfte.

Zweite Management-Ebene umgebaut Damit nicht genug. Wie aus einem der wpa vorliegenden internen Personalschreiben von Ende März 2019 hervorgeht, wurden weitere personelle Änderungen in der Führungsebene in zentralen Gruppenfunktionen im Bereich Operations durchgeführt. So wurde in dem Schreiben darüber informiert, dass die Leiter der Bereiche Supply Chain Management, Projekt- und Programm-Management und Integrierte Management-Systeme das Unternehmen verlassen und bis zum Ende der Dienstverhältnisse freigestellt werden. Ihre Aufgaben wurden neu verteilt, unter anderem damals an Noch-Geschäftsführer Thomas Zenker. Personelle Änderungen durch Kündigungen, Selbstkündigungen oder einvernehmliche Trennungen gab es auch in den Abteilungen Projekt- und Programmanagement und Global Order Fulfillment.

Personalstand im Mai in Vorarlberg wieder erhöht Der neue CEO Albert Trebo wollte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine längerfristigen Aussagen zur Strategie und zur weiteren Entwicklung von Grass tätigen. Allerdings teile er die Prognose von Ex-Geschäftsführer Thomas Zenker, wonach der Umsatz 2019 auf Vorjahresniveau bleiben dürfte. Die getroffenen und bekannten Maßnahmen würden greifen. Mittlerweile geht es im Personalbereich in der Produktion auch schon wieder in die andere Richtung. So sei für Mai 2019 die Aufstockung um 20 Mitarbeiter geplant – unter anderem über Leasingkräfte.

Grass unterhält derzeit Produktionsstandorte in Höchst und Götzis sowie in Salzburg. Dazu kommen Standorte in Reinheim (D), Krumlov (Tschechien) und Kernersville (USA). In rund 60 Ländern gibt es 200 Vertriebspartner.