Granderwasser in der Felsenau: "Werbung für esoterischen Unfug"

Ein Posting des Feldkircher Stadtrats Georg Oberndorfer (NEOS) über die Granderwasser-Anlage im städtischen Schwimmbad Felsenau sorgte diese Woche für Wirbel.

Es war ein Aufreger auf Social Media: Das Posting des Feldkircher Stadtrats Georg Oberndorfer (NEOS) zum städtischen Schwimmbad Felsenau Feldkirch. Oberndorfer fotografierte ein in besagtem Schwimmbad ausgehängtes Plakat, auf dem für die vor Ort verwendete Wasseraufbereitung mittels Granderwasser-Technologie geworben wird.

Die Grander GmbH und ihre Naturenergie-Methoden sind seit Jahren äußerst umstritten und gelten in der allgemeinen Wahrnehmung durchaus als esoterisch, sind wissenschaftlich nicht belegt.

"Die Grander Wasserbelebung basiert auf dem Prinzip der Informationsübertragung", heißt es auf der Website des Unternehmens. Sie helfe dem Wasser dabei, "sein Immunsystem zu stärken". In der Aufbereitung des Felsenau-Wassers soll dies laut Plakat konkret dazu beitragen, den Aufwand der Beckenreinigung und den Chlorgeschmack und -geruch zu reduzieren sowie die Hautverträglichkeit und mikrobiologische Qualität des Beckenwassers zu verbessern.

"Werbung für esoterischen Unfug"

"Gerade in diesen Zeiten sollte man sich die Frage stellen, ob die Stadt Feldkirch wirklich Werbung für esoterischen Unfug machen sollte. Institutionen muss man vertrauen können", sagt Stadtrat Oberndorfer. In der Stadtvertretungssitzung habe er das Thema bereits zweimal auf den Tisch gebracht - ohne Reaktion. "Man ist eher amüsiert darüber gewesen, dass ich das anspreche", so Oberndorfer.