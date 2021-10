Grabherr gibt Tipps an die Leiter der Fußball Schülerliga

Fortbildung für Fußball Schülerliga mit Altach Sportdirektor Werner Grabherr

Wiederauferstehung der Sparkassen Fußball Schülerliga. 35 Schulen aus ganz Vorarlberg sind beim Restart wieder an Bord. Zwei Spieltage sind schon absolviert. Deshalb trafen sich zur Fortbildung für die Schülerliga fast dreißig Betreuer und Lehrer im Campus in der Cashpoint-Arena. Sehr zur großen Freude von Landesschulsportreferent Christoph Neyer führte SCR Altach Sportdirektor Werner Grabherr die Kursteilnehmer durch den Campus und bei Theorie und einer Praxisvorführung gab es wichtige Informationen und Tipps für die Burschen und Mädchen in dessen Bewerb. Andreas Kopf (VFV Sportdirektor), Oliver Mattle (Leiter VFV Kinderfußball), vom Schülerliga Hauptsponsor Harald Giesinger (Sparkasse Dornbirn) und Jugendkoordinator Daniel Böhler und ASVÖ Vorarlberg Geschäftsführer Clemens Feel wollten sich den Treff mit den Verantwortlichen Lehrpersonen für die Schülerliga nicht entgehen lassen