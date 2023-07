Verstappen holt Red-Bull-Rekordsieg

Max Verstappen holte beim heutigen Grand Prix von Ungarn den saisonübergreifend 12. Sieg des Red Bull Rennstalls in Folge.

Lewis Hamilton ging von der Pole Position - die 104. in seiner Karriere - in den heutigen Grand Prix von Ungarn. Der Brite verpatze jedoch den Start und musste neben Verstappen auch beide McLaren Piloten vorbei ziehen lassen. In weiterer Folge war es für den WM-Führenden Verstappen ein ruhiges und wenig aufregendes Rennen, bei welchem der Sieg nie wirklich gefährdet war.