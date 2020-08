Gossau: Polizist mit Feuerwerkskörper beschossen

In der Nacht auf Sonntag kurz vor 1.45 Uhr wurden in Gossau ein Polizist der Kantonspolizei St. Gallen und ein weiterer Mann an einer Tankstelle aus einem vorbeifahrenden Auto mit Feuerwerkskörpern beschossen. Der mutmaßliche Schütze hat sich inzwischen selbst gestellt.

Eine vorerst unbekannte Person beschoss den 33-jährigen Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen und einen 44-jährigen Autofahrer mit einer Fahrzeugpanne aus einem fahrenden Auto mit Feuerwerkskörpern. Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs seitens der Polizei meldete sich der Verantwortliche selbst und gestand seine Tat. Der 23-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.