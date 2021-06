Goretzka schießt Deutschland weiter - Frankreich holt Gruppensieg

Deutschland steht dank eines hart erkämpften 2:2 gegen Ungarn im Achtelfinale. Den Gruppensieg sicherte sich Frankreich dank einem 2:2-Remis gegen Portugal, das ebenfalls im Achtelfinale steht.

Am dritten Spieltag der Gruppe F kam es zum Top-Duell zwischen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Ronaldo und Co. benötigten dabei mindestens ein Remis, um fix in das Achtelfinale einzuziehen. Im zweiten Spiel des Abends peilte Ungarn die Sensation gegen Deutschland an.

Benzema und Ronaldo treffen doppelt

In Budapest war sowohl Frankreich als auch Portugal anzumerken, dass beide nicht zu früh zu viel riskieren wollten. So tasteten sich die Teams in der Anfangsphase gegenseitig ab, ohne wirklich gefährlich zu werden. In der 30. Minute traf Torhüter Lloris bei einer Abwehr Danilo Pereira mit der Faust im Kopf - den fälligen Elfmeter verwandelte Ronaldo souverän zum 1:0. Diese Führung hielt bis zur Nachspielzeit: nach einem leichten Kontakt zwischen Semedo und Mbappé gab es zur Überraschung vieler Elfmeter für Frankreich, den Benzema souverän zum 1:1 verwandelte.

Beide Mannschaften im Achtelfinale

Die zweite Halbzeit war keine zwei Minuten alt, als Benzema nach schönem Steilpass auf 2:1 stellte. In der 58. Minute gab es nach einem Handspiel von Koundé den dritten Elfmeter. Ronaldo ließ sich sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum 2:2. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende, wodurch sowohl Frankreich als Gruppensieger als auch Portugal als einer der vier besten Gruppendritten im Achtelfinal stehen.

Deutschland im Glück

In Münschen wollte Ungarn gegen den großen Favoriten die Sensation schaffen und mit einem Sieg ins Achtelfinale einziehen. Und das Spiel begann perfekt für den Außenseiter, denn Adam Szalai brachte Ungarn bereits in der 11. Minute per Kopf mit 1:0 in Führung. Deutschland übernahm im Anschluss aber schnell das Kommando und verpasste bei einem Latten-Kopfball von Hummels nur knapp den Ausgleich. In der restlichen Spielzeit bis zur Pause hielten die Ungarn wieder besser dagegen und es ging mit dem 1:0 in die Halbzeit.

Gulacsi-Fehler und Blitz-Tor

In der zweiten Halbzeit hatte Deutschland weiter die Kontrolle, kam gegen aufopfernd kämpfende Ungarn aber nur selten zu guten Chancen. So war es nicht verwunderlich, dass ein Fehler von Keeper Gulacsi den Ausgleich durch Havertz brachte. Doch Ungarn ging nur 15 Sekunden nach dem Anstoß durch Schäfer erneut in Führung. Ungarn kämpfte weiter und ließ Deutschland nur selten gefährlich vor das Tor. In der 84. Minute gelang dem Favoriten durch Goretzka dann doch noch das erlösende 2:2 und somit der Achtelfinal-Einzug. Ungarn muss sich trotz starker Leistungen in allen drei Gruppenspielen aus dem Turnier verabschieden.

