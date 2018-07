Google-Street-View-Auto im Ländle unterwegs

Ab sofort kann man mit Google Street View auch virtuell durch Österreich fahren. Diese Woche ist das Google-Auto auch in Vorarlberg unterwegs.

Für den flächendeckenden virtuellen Rundgang durch die Alpenrepublik machen die Street-View-Autos derzeit Aufnahmen in Österreich. Diese Woche auch in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch. Am Montag wurde ein Google-Fahrzeug im Unterland gesichtet.