Google kauft Fitness-Firma Fitbit für 2 Milliarden Dollar

Wunsch von Google: Fitnessband-Pionier soll schnell Innovationen herausbringen.

Der Fitnessband-Pionier Fitbit wird ein Teil von Google. Der Internet-Riese zahlt 7,35 Dollar pro Aktie und Fitbit wird damit insgesamt mit gut 2 Mrd. Dollar (rund 1,8 Mrd. Euro) bewertet, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. An die Börse ging Fitbit im Jahr 2015 noch mit einem Ausgabepreis von 20 Dollar je Aktie - zwischenzeitlich war der Kurs aber bis an die Marke von 3 Dollar gefallen.