Golftalent Julia Unterweger holt Silber

Die Montafonerin Julia Unterweger holte sich bei den Golf-Matchplay-Staatsmeisterschaften im GC Gut Freiberg die Silbermedaille.

Unterweger musste sich im Finale der Oberösterreicherin Katharina Mühlbauer erst am vorletzten Loch geschlagen geben. Im Viertelfinale setzte sich Unterweger gegen Anna Neumayr (Radstadt) sicher durch. Janika Rüttimann scheiterte im Viertelfinale hingegen am zweiten Extraloch an Katharina Steffl (Wr. Neustadt).