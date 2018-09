Golf-Ladies aus Braz verteidigten Landestitel

Die Damen vom Golfclub Braz verteidigte ihren Landesmeistertitel erfolgreich.

Am 15./16. September fanden die vom Vorarlberger Golfverband ausgetragenen Golf Mannschaftsmeisterschaften im Golfpark Montfort Rankweil statt. Sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren traten fünf Mannschaften der Golfclubs Brand, Braz, Schruns, Riefensberg und Rankweil im Zählspiel- und Matchplayformat gegeneinander an. Bei besten äußeren Bedingungen konnten die jeweiligen Titelverteidiger, der GC Bludenz Braz bei den Damen und der GC Montfort Rankweil bei den Herren sich für das Finale qualifizieren. Am Finaltag hatten die Damen des GC Bludenz Braz dann das bessere Ende für sich und gewannen gegen den GC Montfort Rankweil mit dem Gesamtscore von 3,5:1,5. Auch bei den Herren setzte sich der Titelverteidiger Montfort Rankweil durch und gewann ebenfalls klar mit 5,5:1,5 gegen den GC Bludenz Braz. Somit konnten beide Mannschaften ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Die Gesamtergebnisse nach 2 Tagen lauteten: