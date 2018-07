.

Beuys hat gesagt: „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Ich sage: „Jedere ein Komponistin“. Ist das deutsch? Ja, Tschuidigens, das ist mein neues Tschänder-Ständar-Pfändar-Deutsch: Zwittersprache, weiblich & männlich in einem ausgedrückt. Grad drücken Buchdrucker & Kupferstecher den Bäumen ihren Stempel auf. Ihre Larvengänge sind wahre grafische Borken-Kompositionen. Da kann sich jedere Künstlere was abschauen. Kom- heißt zusammen und -ponere heißt setzen, legen, stellen. Heißt noch viel mehr, wenn ich im Stowasser nachsehe. Der Kleine Stowasser ist ein mir noch immer sehr liebes Lateinwörterbuch. Tät ich nicht grad faul auf dem roten Sofa liegen und in meinen I-pad fingerklicken, ginge ich doch glatt hinüber zum Schreibtisch und holte ihn hervor.

Jedere von Euch geschätzte unterschätzte Leseri hat schon zusammengelegt, – gestellt, – gesetzt und sei es nicht mehr als eine einsame Serviette. Jedere hat also schon komponiert, nicht nur der Futscher, der Amann oder die Doderer. Ich gehe zuweilen auch unter die Kompositöre. Erst jetzt habe ich für die Landung der Alien in Feldkirch am 4. August verschlüsselte Botschaften zusammengelegt. Die Alien sollen sie hinaustragen ins Weltall, damit im Voyager nicht nur die Golden-Record-Ton-Bild-Platte mit Waldheim auf Außerirdische wartet. Warte nur, balde werden meine codierten probierten bonierten Klangbotschaften im All kreisen.