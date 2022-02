Goldmedaille für China: Internet überlastet

Die riesige Begeisterung für Chinas Olympiasiegerin Eileen Gu (18) hat die Internet-Server des größten chinesischen Kurznachrichtendienstes Sina Weibo kurzzeitig überlastet.

Das Thema "Gold für Gu Ailing", wie die Sportlerin auf Chinesisch genannt wird, erreichte nach ihrem Sieg am Dienstag 1,86 Milliarden Klicks. "Gu ist die neue Ikone Chinas", schrieb die parteinahe Zeitung "Global Times" am Mittwoch über die in Kalifornien geborene Ski-Freestylerin.