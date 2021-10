Goldköpfchen Schöch setzt Rotenberg schachmatt

SC Röthis gewann gegen die Wälder knapp mit 1:0.

Das erste Saisontor von Röthis Innenverteidiger Felix Schöch (29) entschied das Duell der Mittelständler Fünfter gegen Siebenter. Nach einer Freistoß-Maßflanke von Marcel Sohler steht der mitaufgerückte Defensivkünstler goldrichtig und trifft per Kopf ins gegnerische Gehäuse (62.). Röthis stoppt die Erfolgsserie von Rotenberg und tankt vor dem großen Vorderlandderby gegen Rankweil am nächsten Samstag noch Selbstvertrauen. Die Wälder waren sieben Meisterschaftsspiele in Folge unbesiegt. Normalerweise hätte die Partie nicht mit 1:0 sondern mit 2:0 für den Hausherrn enden müssen. Der Brasilianer Renan Peixoto Nepomuceno erzielte in der Nachspielzeit ein regulären Treffer, aber der Schiedsrichter gab das Tor wegen angeblichen Foulspiel an Rotenberg Goalie Michael Wohlgenannt nicht (92.). Im chancenarmen Spiel vergaben Torschütze Felix Schöch (21./48.), Marco Wieser (38.) und Nepomuceno (58.) gute Möglichkeiten. Mit dem Röthner Mittelfeldspieler Julian Mair bzw. Gil bei den Gästen schieden wichtige Akteure wegen Verletzungen während der Partie aus.