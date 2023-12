Goldener Sonntag in Bezau ein voller Erfolg

Schon seit 2014 wurde der letzte Adventsonntag vor Weihnachten wieder zum Goldenen Sonntag. Ursprünglich bot dieser Tag bis in die 1960er Jahre eine der wenigen Gelegenheiten für die arbeitende Bevölkerung einzukaufen und Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen.

Obwohl heutzutage mehr Möglichkeiten bestehen, haben die Händler in den witus-Gemeinden das einzigartige Flair dieses Tages wieder aufleben lassen.

Die Geschäfte freuten sich, Kunden und Kundinnen persönlich an diesem Tag begrüßen zu dürfen und veranstalteten traditionell den Goldenen Sonntag. Am 17. Dezember 2023 zwischen 13 und 17 Uhr öffneten 32 Händler und Gastronomen in Bezau, Mellau und Reuthe ihre Türen für das besondere Erlebnis „Christkindlo und Gnüßo“. Gratis anreisen und sich zwischen den Dörfern bewegen konnten die vielen Besuchernnen und Besucher bequem mit den Buslienien des Bregenzerwaldes.