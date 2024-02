Goldene Zeiten vorbei? Immer weniger Patienten entscheiden sich für Gold in der Zahnmedizin

Gold war lange Zeit das bevorzugte Material in der Zahnmedizin aufgrund seiner Formbarkeit und Langlebigkeit.

Keramik als Alternative

Ein interessanter Aspekt ist auch die Frage, was mit dem Gold passiert, wenn ein Zahn gezogen werden muss. Nach Aussage von Vith gehört das Gold grundsätzlich dem Patienten, jedoch entscheiden sich viele dafür, es in der Zahnarztpraxis zu lassen. In der Praxis von Vith wird das gesammelte Gold dann für einen guten Zweck gespendet, nämlich an ein Kinderheim in Rumänien. Allerdings ist der Wert von gezogenem Zahngold überschaubar, wie Vith erklärt. Pro Gramm kann man etwa 10 Euro erwarten und selbst bei einem Zahn mit fünf Gramm Gold ergibt das nur einen geringen Betrag.