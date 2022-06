„Goldene“ Maturanten feierten Jubiläum

50 Jahre nach der Matura trafen sich die ersten Absolventinnen und Absolventen des BORG Egg.

Egg. Es war ein besonderer Jahrgang, der sich kürzlich zum 50-jährigen Maturajubiläum im BORG Egg traf. Beim Maturajahrgang 1972 handelt es sich nämlich um jene Schülerinnen und Schüler, die als erster Jahrgang in dem damals neu gegründeten Gymnasium unterrichtet wurden. 28 Maturantinnen und Maturanten konnten sich vor 50 Jahren in Egg über das Reifeprüfungszeugnis freuen. Einiges an Lebensreife kam in all den Jahren nach der Matura noch dazu, nun traf man sich zum Jubiläum am BORG Egg.

Per Handschlag begrüßt

Laut Schulchronik wurden am 11. September 1968 das Egger Gymnasium mit einer Klasse als Expositur des MUPäd Feldkirch in Anwesenheit von Unterrichtsminister Theodor Piffl-Percevic feierlich eröffnet. Der Minister, der sich der Bedeutung des Anlasses für den Bregenzerwald bewusst war, begrüßte alle Schülerinnen und Schüler per Handschlag. Der feierliche Start stand durchaus im Gegensatz zum schulischen Alltag. Lehrermangel sowie Platznot und fehlende Lehrmittel prägten die Anfangsjahre. Heute erlebt das BORG Egg seine Blütezeit. Rund 300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule, die sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in der heimischen Bildungslandschaft erarbeiten konnte.

Erinnerungen an die Schulzeit