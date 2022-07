Der Geschäftsführer Joe Welte des in Röthis ansässigen "Büros für urbane Lebensräume" INSIDE96 mag Projekte, die schwierig sind, "über die sich andere nicht trauen". Um, sofern es Sinn mache, Bestehendes anstatt es abzureißen lieber weiterzubauen, kreativ neu zu denken, stimmig mit alternativen Inhalten aufzuladen. Das Gebäude, in dessen Erdgeschoss seit vielen Jahren die Dornbirner Oswald Apotheke ihren Standort hat, ist exakt ein solches. Unter dessen mächtigem Walmdach lebte bis zu seiner Verwandlung direkt über der Offizin nur der Apotheker mit seiner Familie. Die zwei in Wien lebenden Enkel, die das Haus nun geerbt haben, wollen in diesem zwar nicht leben, es aber auch nicht verkaufen. Sie ließen es durch den Projektentwickler Joe Welte bzw. den Architekten Michael Heim des Dornbirner Büros heim+müller in eine moderne städtische Immobilie verwandeln. In der wie bisher über der nunmehr verpachteten Apotheke gewohnt wird, allerdings in neun kleinen Einheiten. Im Sinn klassischer Nachverdichtung ist aus dem ehemals bescheidenen Zweigeschoßer auf diese Weise ein repräsentativer Viergeschoßer geworden, der sich in dem heterogen bebauten Wohnviertel markant von der Umgebung abhebt, um – nicht zuletzt durch seine Situierung an einer großen Straßenkreuzung – fast zu so etwas wie einer weithin sichtbaren Landmark zu werden. Was im Wesentlichen seiner aus fein gelochtem Trapezblech bestehenden, durch seine Eloxierung je nach Wetter bzw. Licht immer wieder anders schimmernden goldenen "Haut" geschuldet ist. Unterschiedliche Hintergründe verstecken sich hinter dieser semitransparenten Matrix, mehr oder weniger große Loggien genauso wie die Putzfassade des ersten Obergeschoßes oder die aus Holz gebauten Außenwände darüber. Akzentuiert durch extravagant gegeneinander versetzte, nahezu quadratische oder langrechteckige, massiv gerahmte und unterschiedlich tief in die Fassade gesetzte Fenster. Sie verpassen ihr markante "Gesichter".