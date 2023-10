Gold- und Silberpreis im Sinkflug: Tiefster Stand seit sechs Monaten

Der Goldpreis befindet sich weiterhin unter Druck auf den Finanzmärkten. Zum Beginn der Woche fiel der Preis für eine Feinunze (ca. 31,1 Gramm) auf 1831 US-Dollar (umgerechnet 1673 Schweizer Franken). Das ist der niedrigste Stand seit März, also seit etwa sechs Monaten. Auch der Silberpreis fiel am Montag weiter und erreichte mit 21,54 Dollar ebenfalls den niedrigsten Stand seit März.

Laut einem Kommentar der Commerzbank sorgen der stärkere US-Dollar und steigende Anleiherenditen für Gegenwind. Beide Entwicklungen sind auf die Geldpolitik, insbesondere in den USA, zurückzuführen. Obwohl die US-Notenbank Federal Reserve auf ein Ende ihrer Zinserhöhungen zusteuert, sind weitere Straffungen nicht ausgeschlossen. Zudem betonen hochrangige Notenbanker regelmäßig, dass die Leitzinsen zur Bekämpfung der Inflation für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben müssen.

all

all

self

self

US-Dollar und Anleiherenditen: Die Gründe für den Preisverfall

In Zeiten steigender Leitzinsen leiden Edelmetalle wie Gold und Silber, da sie keine Zinsen abwerfen. Der starke US-Dollar hingegen profitiert von den höheren Zinsen in den USA und stellt somit eine zusätzliche Belastung für Edelmetalle dar. Da Gold und Silber größtenteils in US-Dollar gehandelt werden, sind sie von dem starken US-Dollar und steigenden Anleiherenditen betroffen. Dies hat dazu geführt, dass der Goldpreis unter Druck geraten ist. Wenn der Dollarkurs steigt, wird der Kauf von Edelmetallen für Interessenten aus anderen Währungsräumen teurer. Dies beeinträchtigt die Nachfrage und drückt den Preis.