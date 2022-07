Gold für Rönser Feuerwehr bei Feuerwehrolympiade in Slowenien

Bei den traditionellen Feuerwehrbewerben in Celje erreichten die Rönser Feuerwehrler den ausgezeichneten vierten Rang.

"Diese Topleistung hat sich die Feuerwehr Röns hart erarbeitet", so Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle, der beim Empfang der "Goldenen Feuerwehrgruppe" in Röns persönlich gratulierte: "Eine lange Zeit der Vorbereitungen mit intensivem Training hat sich gelohnt. Wir freuen uns gemeinsam mit den erfolgreichen Feuerwehrleuten aus Röns."

Top-Leistung bei glühender Hitze

Die Feuerwehr Röns zählt in den letzten Jahren regelmäßig zu den Spitzengruppen bei den traditionellen Feuerwehrbewerben - mit dieser Leistung auf internationalem Feuerwehrparkett wird dies eindrucksvoll bestätigt. Bei glühender Hitze, im Wettkampf mit den Besten aus ganz Europa konnten sie ihre Topleistung abrufen und schafften den Löschangriff in 31,64 Sekunden und den Staffellauf in 55.04 Sekunden. Damit schließt die Bewerbsgruppe Röns das Bewerbsjahr 2022 erfolgreich mit einer Goldmedaille.